2019-01-22T17:42:47+03:00
Происшествия

Пассажиры захваченного рейса Сургут-Москва: «Все живы, все нормально, ничего не происходит»

Стали известны подробности происходящего в самолете, чуть не улетевшем в Афганистан [видео]
Лидия Шумкова
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На борту самолёта. Скриншот видеотрансляции Максима ТверитневаНа борту самолёта. Скриншот видеотрансляции Максима Тверитнева
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Пассажирам захваченного самолета SU1515 никто ничего не объясняет. Так, в сеть попали видеотрансляции, где видно, то все сидят на своих местах – кто-то читает книги, кто-то сидит в телефоне. О том, что на борту воздушного судна проблемы нижегородец Максим Тверитнев, летящий этим рейсом, узнал от друзей и из новостей, когда смог выйти с телефона в Интернет.

- Стоим на месте, стюардессы у себя прячутся, все пассажиры на месте, вставать никому нельзя. Просто сидим, наверное, уже в районе часа, - рассказал он в видео и добавил, что стюардессу пытались вызвать 40 минут назад, но так никто и не пришел.

- Такое ощущение, что нас посадили и забыли, надеюсь, мы не умрем здесь. Хоть бы объяснили, а то из новостей узнал о том, что здесь происходит, - посетовал Максим.

По его словам, с момента вылета прошло уже три часа и к этому времени он мог бы уже быть в Москве и направляться дальше домой, в Нижний Новгород.

Когда он немного погодя увидел, что некоторые люди занервничали и начали ходить по борту, то тоже решил пойти на разведку. Новой информации от него пока не поступало.

Как прокомментировал «Комсомольской правде - Югра» бывший работник гражданской авиации, в случае возникновения подобных чрезвычайных ситуаций, главная задача экипажа самолета не допустить паники на борту и проникновения террориста в кабину самолета. В связи с этим все переговоры с экипажем осуществляются через бортпроводника по внутренней связи. Экипаж, в свою очередь, держит связь с землей и докладывает оперативную обстановку.

Напомним, сегодня днем из Сургута вылетел Boeing 737 компании Аэрофлот, следующий рейсом SU1515 по маршруту Сургут-Москва. В Москву он должен был прибыть в 16.20, но лайнер развернулся, когда на борту произошло ЧП. Пьяный пассажир устроил дебош и потребовал лететь в Афганистан. В настоящее время мужчина задержан.

С самолёта захваченного.

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