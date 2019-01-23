«Мне туда было не надо»: Павел Шаповалов не смог объяснить, зачем требовал у пилотов отправить самолёт в Афганистан

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ опубликовали полное видео допроса Павла Шаповалова – того самого пьяного пассажира рейса «Сургут-Москва», который требовал развернуть самолёт в сторону Афганистана. Мужчина не смог ответить на вопрос, зачем он это сделал.

- Это не так всё просто, как кажется на первый взгляд...Мне туда не надо было, - рассказал он следователям

Кроме того, Шаповалов открестился от употребления наркотиков и психотропных веществ перед вылетом и отметил, что не страдает никакими психическими заболеваниями.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде», что в настоящее время силовики уже осмотрели воздушное судно, изъяли биологические образцы, которые направлены на исследование. Во время досмотра подозреваемого и осмотра самолёта взрывчатых веществ и оружия не обнаружены.

Кроме того, следователи допросили всех взрослых пассажиров рейса, членов экипажа и изъяли записи камер видеонаблюдения. По месту жительства мужчины проходят обыски, следователи допрашивают родственников и соседей Павла Шаповалова. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий пассажира на борту самолета.Подробности: https://sledcom.ru/news/item/1291546/

Напомним, 22 января пьяный пассажир рейса «Сургут – Москва» во время полёта пытался прорваться в кабину пилотов и требовал отправить судно в Афганистан. При этом мужчина угрожал, что у него якобы находится оружие. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

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