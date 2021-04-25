Коронавирус в Югре. Последние новости на 26 апреля 2021 года Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса продолжается и мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 апреля 2021 года. Всего в регионе зафиксировано 55 751 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3310,43 случая на 100 тысяч населения. Прошли обследование за весь период 1 613 583 человек За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек и вылечились 54 426 жителей региона.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,11%, превышение среднеокружного показателя установлено в Березовском районе – 0,48%, в Нижневартовском районе – 0,34%, в Кондинском районе – 0,25%, в Нефтеюганском районе – 0,22%, в Нягани – 0,19%, в Ханты-Мансийске – 0,18%, в Ханты-Мансийском районе – 0,17%, в Югорске и Нижневартовске – по 0,13%.

В Югре активно продолжается вакцинация от COVID-19. Так, югорские следователи получили вакцину от коронавируса. А в Советскую больницу поступила первая партия новой вакцины от COVID-19.

В России выявлен 4 762 569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 388 008 человек.