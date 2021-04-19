Югорские следователи вакцинируются против COVID-19 Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сотрудники следственного управления СК России по ХМАО-Югре продолжают проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Руководство СУ постоянно принимает меры, чтобы защитить сотрудников от вируса.

Работа следователей и других сотрудников следственного управления связана с постоянным общением с людьми, поэтому важно обеспечить безопасность как самих сотрудников, так членов их семей. Вакцинация самый надежный и проверенный способ снизить риск заражения.

Вакцинацию сотрудники следственного управления проводят добровольно. Перед прививкой обязательно проходят медицинский осмотр и заполняют необходимые документы. Как сообщают в ведомстве, ни у одного из получивших вакцину сотрудников ухудшение состояния здоровья не зафиксировано, вакцинация в следственном управлении и территориальных отделах продолжается.