В Советскую больницу поступила первая партия новой вакцины от COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Советскую больницу поступила первая партия новой вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 300 доз. Эта вакцина рассчитана на людей старше 60 лет и её уже распределили, в том числе для жителей амбулаторий, входящих в зону обслуживания районной больницы. Отличие этой вакцины от «ГамКовидВак» заключается в том, что она пептидная, то есть не содержит в себе биологический носитель вируса. Вместо этого в её составе искусственно созданные фрагменты вирусных белков. Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом с измерением температуры и других параметров пациента. - Новая вакцина отличается условиями хранения. Её можно хранить и перевозить в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов. Это позволяет перевозить вакцину в термосумках и вакцинировать более широкие слои населения, - рассказывает заведующая взрослой поликлиникой Наталья Яненко.

- Активность очень хорошая. Жители ждали вакцину, сегодня мы пригласили на вакцинацию 50 человек. Приходят семьями. Отказавшихся нет среди ранее записавшихся. Планируем привить 70 % населения, а это порядка 1500 человек, - комментирует заведующая амбулаторией Агириш Ольга Лазарева.