В Югре с 14 сентября отменили особый противопожарный режим Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 14 сентября отменили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Отменить противопожарный режим решили из-за стабилизации пожарной опасности на территории округа. Пожарная обстановка в лесах региона наладилась в конце августа.

Напомним, что пожароопасный сезон в этом году в Югре был объявлен 28 апреля, после чего в течение почти пяти месяцев нельзя было сжигать мусор, разводить костры в непосредственной близости от лесов. Нарушителям выписывали штрафы. Также летом в Югре действовал запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на транспорте. Кроме того, вводился режим ЧС из-за осложненной ситуации с природными пожарами.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили почти 170 ландшафтных пожаров на площади 27,6 тысячи гектаров, 640 лесных пожаров на площади 64 тысячи гектаров. Семь возгораний действовало на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 гектаров, в том числе 3 лесных пожара площадью 26,1 гектаров на территории заповедника "Малая Сосьва" и 4 пожара на площади 499 гектаров в заповеднике "Юганский".

С начала года больше всего горел лес: в Кондинском лесничестве (площадь пройденная огнем свыше 18 тысяч гектаров, зарегистрировано 97 пожаров); в Урайском лесничестве (площадь пройденная огнем более 11,3 тысячи гектаров, зарегистрировано 42 пожара); в Белоярском лесничестве (площадь пройденная огнем более 10,5 тысяч гектаров, зафиксирован 71 возгорание); в Сургутском лесничестве (более 7,4 тысяч гектаров и 109 лесных пожаров).

Среди районов где были зафиксированы ландшафтные пожары лидируют: Сургутский район (более 4,5 тысяч гектаров, 15 возгораний); Ханты-Мансийский район (свыше 4,3 тысяч гектаров, 23 пожара); Нижневартовский район (более 3,8 тысяч гектаров, 15 возгораний); Кондинский район (более 2,4 тысяч гектаров, 35 пожаров); Октябрьский район (3,8 тысяч гектаров, 27 возгораний).

Отметим, что по прогнозу Федеральной Авиалесоохраны в первый месяц осени в Югре не ожидается повышение средних температур воздуха и повышение класса пожарной опасности в лесах. При этом специалисты подчеркивают, что лесопожарная обстановка зависит от соблюдения жителями правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Эти правила необходимо учитывать не смотря на прекращение пожароопасного сезона в регионе.