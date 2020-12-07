Коронавирус в Югре, последние новости на 8 декабря 2020 года: благодаря антиковидной плазме, спасены жизни нескольких югорчан Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 8 декабря 2020 года. На сегодняшний день 35 886 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории региона. За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 220 человек. За сутки обследовано 4 055 человек.

Состояние 146 пациентов по-прежнему тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 445 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 372 человека, за весь период пандемии – 31 238 жителей Югры.

В Югре вступило в силу постановление о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения COVID-19 и с сегодняшнего дня для посещения общепита югорчанам понадобятся QR-коды.

Кроме того, согласно постановлению дети до 14 лет обязаны находится в общественных местах только в сопровождении взрослых. По этому поводу организованы еженедельные рейды, которые покажут соблюдение ограничительных мер родителями и детьми.

Благодаря антиковидной плазме, спасены жизни нескольких югорчан. Несмотря на сложную эпидситуацию, компоненты крови востребованы.

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса. Ситуация контролируется Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.