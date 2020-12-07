В Югре проверяют соблюдение родителями и детьми антиковидных мер Фото: управление общественных связей

5 ноября вступило в силу постановление Губернатора ХМАО – Югры, согласно которому дети до 14 лет обязаны находится в общественных местах только в сопровождении взрослых.

К таким местам относятся: улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт, объекты торговли и общественного питания. Исключением является следование ребёнка в школу, спортивную и культурную образовательную организацию.

Для того, чтобы проконтролировать соблюдение ограничений и провести беседы с югорчанами муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организовала еженедельные рейды. В проверках также участвуют сотрудники МВД РФ «Ханты-Мансийский», педагоги и родители.

Уже проверены парки города, центральная площадь, а также ТЦ «Гостиный двор» и «Небо». За время рейда участники обнаружили 5 детей, которые находились без присмотра родителей, и сообщили им о действии ограничений.

Ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних Нина Зольникова призвала хантымансийцев с пониманием отнестись к применяемым мерам:

- Уважаемые родители, призываю вас принять исчерпывающие меры, чтобы не допускать нарушения детьми ограничений, связанных с Covid-19, от вашего авторитета и внимательного отношения к вопросам воспитания зависит здоровье и благополучие детей - сказал Зольникова. За несоблюдение ограничительных мероприятий предусмотрена административная ответственность в следующих случаях:

Если родитель дома и отпустил ребёнка гулять, несмотря на запрет; Родитель на работе, ребёнок пошёл гулять, потому что родитель не предупредил его о действии ограничений и родитель это подтверждает; Ребёнок самостоятельно, без разрешения пошёл гулять, когда родители находятся дома, ребёнок выявлен полицией, однако до его выявления родитель не предпринял меры по розыску ребёнка.

За период действия режима повышенной готовности комиссией по делам несовершеннолетних привлечены к административной ответственности 30 человек, достигших возраста 16 лет, за нарушение режима самоизоляции и масочного режима. Также привлечено к ответственности 19 родителей, за нарушение их детьми младше 16 лет правил поведения при режиме повышенной готовности, 4 родителей привлекались повторно.

Каждому вынесено постановление о назначении административного наказания.