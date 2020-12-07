В Югре, благодаря антиковидной плазме, спасены жизни нескольких человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Жителей Югры приглашают сдать антиковидную плазму. Несмотря на сложную эпидситуацию, компоненты крови востребованы, а процедура ничем не отличается от стандартной и длится в среднем 40 минут. Но сдать кровь можно не раньше, чем через месяц после выздоровления. В Нягани, благодаря антиковидной плазме, спасены 6 человек.

Елена Курченко первая из доноров, переболевших в Нягани ковидом, сдала 600 граммов плазмы. Ничем не заменимый компонент вернул к жизни человека. Пациент с тяжёлым воспалением лёгких проходит курс реабилитации и уже готовится к выписке.

- Я с удовольствием пришла и сдала плазму для пациента, находящегося в реанимации, и была очень рада тому, что ему стало лучше, - рассказала Елена Курченко.

Исследования на количество антител в крови выздоровевших людей проводят на современном оборудовании, по прогрессивной методике, в течение двадцати минут. А также плазма проходит тест на наличие или отсутствие всех инфекционных заболеваний.

- Принцип такой, что чем выше плотность сигнала в приборе, тем выше концентрация антител. И у тех пациентов, которые переболели, конечно, после 3–4 недель уже высокий титр, - поясняет Светлана Малёва, заведующая СПИД-лабораторией Няганской окружной больницы.

В Югре пять антиковидных центров и все в любой момент готовы поделиться друг с другом нужным препаратом.