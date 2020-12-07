С сегодняшнего дня для посещения общепита югорчанам понадобятся QR-коды Фото: Правительство ХМАО-Югры

С сегодняшнего дня в Югре действует новое постановление о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения COVID-19, которое подписала губернатор Югры Наталья Комарова. При посещении общепита необходимо регистрировать номер телефона в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.

Заведениям общепита нужно скачать QR-коды для сканирования гостей. После регистрации в информационной системе предприниматели могут распечатать индивидуальные QR-коды и развесить их на входах в заведение.

Кроме того, до 15 декабря рекомендовано изменить режим работы магазинам в предпраздничные и праздничные дни, чтобы не допустить массового скопления граждан. Также должна быть увеличена дезинфекция в домах с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Организациям, индивидуальным предпринимателям рекомендовано выплатить зарплату работникам за ноябрь и декабрь заранее.

Ознакомиться с постановлением можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.