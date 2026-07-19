Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Трагедия произошла сегодня, 19 июля, ранним утром на 351 км автодороги «Югра» в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При столкновении двух автомобилей погибли три человека.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около пяти утра водитель 2003 года рождения за рулем автомобиля «Лада Гранта» ехал стороны города Ханты-Мансийска в сторону города Советский. Водитель выехал на встречку, где в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra, управлял которым водитель 1969 года рождения.

На трассе в Югре ранним утром в ДТП насмерть разбились 3 человека Видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В результате жуткого ДТП водители обоих автомобилей, а также пассажир из Hyundai Elantra мужчина 1970 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи от травм, несовместимых с жизнью.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Добавим, что это уже второе смертельное ДТП за несколько часов. На дорогах Югры погибли 5 человек и 2 пострадали. Днем ранее в регионе погибли еще 2 человека и 3 пострадали.

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