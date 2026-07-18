Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно–транспортное происшествие произошло сегодня ночью, 18 июля, на 36 км автодороги Сургут – Когалым в Сургутском районе. Погибли два человека. Еще трое, в том числе виновница аварии, с различными травмами доставлены в больницу.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 03:05 водитель - женщина 1999 года рождения, за рулем автомобиля NISSAN TIIDA ехала со стороны г.п. Федоровский в сторону города Сургута, она вылетела на встречку, где в лоб столкнулась с автомобилем «ВАЗ 21099», управлял которым водитель 2006 года рождения. В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его пассажир 2008 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В ночном ДТП на трассе Сургут – Когалым 2 человека погибли и 3 получили травмы Видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Водитель иномарки буквально убила двух молодых людей тем, что нарушила ПДД на ночной почти пустой дороге. Сама водитель автомобиля NISSAN TIIDA и два ее пассажира 1994 и 2025 года рождения (дочь виновницы аварии) с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

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