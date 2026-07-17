Жителя Нижневартовска, который жестоко зарезал человека, вместо тюрьмы отправили в психушку на лечение

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Нижневартовский городской суд ХМАО – Югры временно поместил содержащегося под стражей жителя Нижневартовска в Советскую психоневрологическую больницу, где ему окажут психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Мужчине грозило 15 лет тюрьмы за жестокую расправу над мужчиной. Будучи пьяным во время ссоры он 12 раз ударил ножом оппонента, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В суд поступило ходатайство следователя о временном помещении обвиняемого на лечение в психбольницу, так как согласно заключению врача судебно-психиатрического эксперта обвиняемый представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении. Судом ходатайство было удовлетворено.

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