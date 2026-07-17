Пенсионерка из Радужного перевела мошенникам более 1 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югре

Пенсионерка из Радужного захотела разбогатеть на инвестициях и, не глядя, переведя на неизвестные счета более одного миллиона рублей. Когда она поняла, что богатства ей не видеть, да еще и свои денюжки потеряла, то обратилась в полицию, а недавно еще и в прокуратуру.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 64-летней югорчанке позвонил неизвестный, который убедил ее о возможности дополнительного заработка путем вложения денег в инвестиции. Бабуля перевела деньги на счет, как позже установили полицейские, принадлежащий жителю Пермского края. По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокурор обратился в суд по месту жительства владельца счета с иском о взыскании неосновательного обогащения, а также процентов за неправомерное пользование чужими деньгами на сумму свыше 1 млн рублей.

Суд иск удовлетворил.

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