Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 8:54

В Сургуте в 3,5 раза выросло количество погибших в ДТП с начала года

Количество погибших в ДТП с начала года в Сургуте выросло в 3,5 раза
Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

С начала 2026 года на дорогах Сургута выросло количество погибших более чем в 3,5 раза на дорогах. На сегодня погибли 11 человек, за тот же период 2025 года жертв было три. Всего произошло 86 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 101 человек получили травмы.

С 16 июля в Сургут прибыли дополнительные силы Госавтоинспекции из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции УМВД России по округу и Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО-Югре. Они провели масштабное мероприятие по проверке водителей на предмет соблюдения Правил дорожного движения.

Было проверено более 370 транспортных средств, пресечено 124 административных правонарушения со стороны водителей транспортных средств в области безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции ХМАО-Югре отмечают, что проведение подобных массовых рейдов по профилактике аварийности на дорогах округа продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пыть-Яхе опять поймали пьяную байкершу без прав