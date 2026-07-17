В Сургуте в 3,5 раза выросло количество погибших в ДТП с начала года

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

С начала 2026 года на дорогах Сургута выросло количество погибших более чем в 3,5 раза на дорогах. На сегодня погибли 11 человек, за тот же период 2025 года жертв было три. Всего произошло 86 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 101 человек получили травмы.

С 16 июля в Сургут прибыли дополнительные силы Госавтоинспекции из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции УМВД России по округу и Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО-Югре. Они провели масштабное мероприятие по проверке водителей на предмет соблюдения Правил дорожного движения.

Было проверено более 370 транспортных средств, пресечено 124 административных правонарушения со стороны водителей транспортных средств в области безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции ХМАО-Югре отмечают, что проведение подобных массовых рейдов по профилактике аварийности на дорогах округа продолжается.

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