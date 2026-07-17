В Пыть-Яхе опять поймали пьяную байкершу без прав

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В июне текущего года сотрудники Госатвоинспекции задержали на мотоцикле вдрызг пьяную 20-летнюю девушку. как оказалось, водительского удостоверения на данную категорию техники у нее нет.

По данным УМВД по ХМАО-Югре рассказали, что нетрезвая югорчанка ночью села за руль мотоцикла Motolend Discovery без государственного регистрационного знака и каталась по улицам города в ночное время. Инспекторы ДПС остановили мотоцикл девушки для проверки документов. Тут и выяснилось, что она пьяна, документов на мотоцикл у нее нет, а водительские права она никогда не получала. Пройти медосвидетельствование она отказалась. Выяснилось, что в 2025 году она алкобайкерша уже была признана виновной за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и даже была арестована на 12 суток

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку.

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