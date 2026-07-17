В Сургуте вынесли приговор 5 экстремистам из «МОО «СССР»*

Фото: Суды Югры

Сургутский городской суд вынес приговор пяти жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они признаны виновными в организации и участии в деятельности экстремистского объединения «МОО «СССР»*. Движение, последователи которого отрицают распад Советского Союза и не признают юрисдикцию Российской Федерации, признано экстремистским и запрещено на территории страны.

По данным «Судов Югры», с октября 2019 года по январь 2023 года подсудимые создали и в Югре местную ячейку организации. Они проводили собрания, пропагандировали идеологию и издавали документы, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти.

62-летняя пенсионерка занимала руководящую должность «Заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР от РСФСР», а также «Председателя центральной избирательной комиссии РСФСР»; «Временно исполняющей обязанности Министра Министерства юстиции СССР»; «Председателя Верховного Суда СССР»; «Исполняющей обязанности Председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР». Кроме того, она являлась депутатом «Верховного Совета СССР» от Ханты-Мансийского Автономного Округа, назначила себя на должность Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР и присвоила очередное воинское звание генерал-полковник товарищ ****.

Еще одна 74-летняя пенсионерка занимала должность «Председателя ИК СНД г.Сургут». Другая 75-летняя пенсионерка являлась руководителем подразделения МОО «СССР» в г. Сургут ХМАО – Югры. 67-летний житель Сургута занимал должность начальника УВД г.Сургута. А 51-летний житель Лянтора являлся заместителем Председателя ИК СНД г.п. Лянтор.

С 03 октября 2019 по 17 января 2023 пятерка югорчан собрала 706 753 рублей, из которых на финансирование его экстремистской деятельности направлено 149 335 рублей. Еще потрачено 557 418 рублей, в том числе на оплату аренды нежилых помещений 504 336 рублей, на приобретение компьютерной техники и расходных материалов 53 082 рублей.

Югорчан признали виновными в совершении преступлений и суд назначил им сроки от 5 до 7 лет.

*организация «МОО «СССР» - признана экстремистской организацией и запрещена в Российской Федерации.