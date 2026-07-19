Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ближе к полуночи в субботу, 18 июля, в Ханты-Мансийске. При столкновении двух авто погибли два человека, еще двое пострадали.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:01 на нерегулируемом перекрестке улиц Восточная объездная и улицы Строителей водитель 1982 года рождения за рулем автомобиля Nissan не пропустил автомобиль Toyota, управлял которым водитель 2005 года рождения.

В ночном ДТП в Ханты-Мансийске 2 человека погибли и 2 пострадали Видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan и его пассажир 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Toyota и его пассажир-ровесник получили травмы.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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