На городском пляже в Лангепасе спасатели успели вытащить из воды тонущего мужчину

Фото: Подслушано Лангепас

Трагедию предотвратили дежурившие на пляже в городе Лангепасе спасатели. Они успели вытащить из воды тонущего мужчину.

По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, сообщение от очевидца о том, что в районе городского пляжа Лангепаса матросами-спасателями был замечен мужчина, который начал захлёбываться водой и тонуть, поступило в ЕДДС города 29 июня. Спасатели тут же подплыли к тонущему, накинули на него спасательный жилет, после чего вытащили мужчину на берег.

Отмечается, что городской пляж Лангепаса является официально оборудованным местом отдыха у воды, где дежурят профессиональные матросы-спасатели, имеются средства спасения и ведётся постоянный мониторинг обстановки.

Добавим, что 29 июня в Югре за один день утонули три человека, в том числе один ребенок. Все они купались в необорудованном для этого месте.

МЧС Югры напоминает:

- купание разрешено исключительно в специально оборудованных местах;

- родители и законные представители обязаны осуществлять непрерывный контроль за местонахождением детей вблизи водоёмов, даже на официальном пляже;

- запрещается оставлять детей без присмотра;

- при ухудшении самочувствия, возникновении судорог или чувства усталости необходимо незамедлительно позвать на помощь и выйти из воды.

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