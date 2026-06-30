В Нижневартовске утонул еще один мужчина

Очередная трагедия на воде произошла 29 июня в Нижневартовске. На озере Кирпич обнаружено тело утонувшего мужчины.
- Поступила информация об обнаружении на озере Кирпич, на территории СОНТ «Транснефть», тела мужчины 1952 года рождения без признаков жизни.
Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении МЧС России по ХМАО-Югре.
На место трагедии выезжали 8 человек и 5 единиц техники. От МЧС России задействован один сотрудник и одна единица техники.
Добавим, что 29 июня в Нижневартовске на озере Комсомольском утонул еще один мужчина, а в Нижневартовском районе утонул ребенок. Ранее сообщалось, что за неделю на водоемах Югры утонули 7 человек.
МЧС Югры напоминает:
- купайся только на официально оборудованных пляжах;
- не заходи в воду в темное время суток;
- не оставляй детей без присмотра;
- не подплывай к проходящим судам, катерам, лодкам и гидроциклам;
- не ныряй в незнакомых местах.
При возникновении происшествий немедленно звони по номеру 112.
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