За неделю на водоемах Югры погибли 5 человек, среди которых 2 детей

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Минувшая неделя на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры унесла жизнь пяти человек, двое из которых - дети. Так, в СТ «Берендей» в пожарном водоеме утонули две сестренки 9 и 11 лет. Девочки отдыхали вместе с родителями, которые вышли из воды чуть раньше.

В минувшие выходные погибли еще трое мужчин. В субботу, 20 июня, в Сургуте на реке Почекуйка у опоры высоковольтной линии электропередач рядом с лодкой были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Полиция проводит следственные мероприятия.

В воскресенье, 21 июня, очевидец сообщил спасателям, что в Когалыме на реке Ингу-Ягун при купании утонул мужчина 1994 года рождения. Поиски его тела еще ведутся. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, за неделю на водных объектах зарегистрировано 5 происшествий. Спасены 4 человека.

МЧС Югры призывает всех жителей и гостей округа быть предельно внимательными при отдыхе у воды:

- купайся только в специально оборудованных местах – там дежурят спасатели, а дно обследовано;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей у воды без присмотра – даже на несколько минут;

- не ныряй в незнакомых местах – под водой могут быть коряги, камни и другие опасные предметы.

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