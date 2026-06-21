Фото: Иван Ямашев, ВК.

В ХМАО подтвердили гибель экс-замгубернатора Югры Алексея Золотухина, который в 2025 году добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

По имеющейся информации, 48-летний бывший чиновник погиб 13 июня 2026 года. До ухода на фронт Алексей Золотухин занимал пост директора департамента региональной безопасности и заместителя губернатора Югры, который он покинул в октябре 2024 года.

В своей карьере Золотухин также около пяти лет работал первым заместителем мэра города Пыть-Ях, а ранее координировал работу спецгруппы Оперштаба Югры по восстановлению инфраструктуры в Макеевке. Свою трудовую деятельность он начинал в силовых ведомствах, проходя службу в рядах Вооружённых сил РФ с 1995 по 2008 год.

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