Дожди, грозы и сильный ветер: погода в Югре на 16, 17 и 18 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Грозы с ливнями и порывистым ветром будут бушевать в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в ближайшие три дня. При этом столбики термометров местами будут держаться на отметке в +30 градусов. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

Во вторник, 16 июня, в регионе сохраняется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем в западных районах тоже кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Непогода будет бушевать в Берёзовском, Советском и Кондинском районах, а также в Югорске и Урае. Ветер восточной четверти ночью будет дуть 3-8 метров в секунду, днем он усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду.. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +26...+31 градусов, местами +20...+25 градусов.

В среду, 17 июня, вновь переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, днем порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем столбики термометров покажут +26...+31 градусов, местами +20...+25 градусов.

В четверг, 18 июня, опять переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, местами опустится до +6...+11 градусов. Днем по западной половине повсеместно, по восточной половине местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +25...+30 градусов.

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