МЧС предупреждает жителей Югры об ухудшении погоды 16 июня

Фото: МЧС ХМАО-Югры

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 16 июня местами по западным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Непогода будет бушевать в Берёзовском, Советском и Кондинском районах, а также в Югорске и Урае.

В этой связи МЧС России по ХМАО-Югре рекомендует югорчанам:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов;

- во время грозы избегать открытой местности и водоемов.

Добавим, что грозы и дожди в Югре идут уже неделю и в ближайшие дни прогноз в лучшую сторону пока не ожидается. Из-за дождей продолжает расти уровень воды в реках. На сегодня в регионе затоплено уже 109 дачных участков. Под угрозой затопления на завтра находятся еще 23 дачных участка.

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