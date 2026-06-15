МЧС предупреждает жителей Югры об ухудшении погоды 16 июня

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 16 июня местами по западным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Непогода будет бушевать в Берёзовском, Советском и Кондинском районах, а также в Югорске и Урае.
В этой связи МЧС России по ХМАО-Югре рекомендует югорчанам:
- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;
- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;
- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов;
- во время грозы избегать открытой местности и водоемов.
Добавим, что грозы и дожди в Югре идут уже неделю и в ближайшие дни прогноз в лучшую сторону пока не ожидается. Из-за дождей продолжает расти уровень воды в реках. На сегодня в регионе затоплено уже 109 дачных участков. Под угрозой затопления на завтра находятся еще 23 дачных участка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Река Обь затопила более 100 дачных участков в ХМАО
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.