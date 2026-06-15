Река Обь затопила более 100 дачных участков в ХМАО

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За минувшие сутки река Обь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре поднялась еще на 2 сантиметра. На утро 15 июня Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска составил 949 сантиметров. Об этом сообщило городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Эксперты в этом году прогнозируется 970 см. Уже сейчас, по данным МЧС по ХМАО, паводок настиг 109 приусадебных участков. Подтоплены 66 дачных участка в семи кооперативах Нижневартовска. Также под воду ушли 5 дачных участков в одном СОТ Нижневартовского района. Еще затоплены 27 дачных участков в СОТ Мегиона и 11 участков в двух СОТ Лангепаса.

При этом спасатели отмечают, что нет угрозы для населения и стратегических объектов, но в ближайшее время при дальнейшем подъеме уровня Оби в Нижневартовске и Мегионе протоки Лангепас может затопить еще 23 приусадебных участка. 13 участков под угрозой затопления в пяти СОТ Нижневартовска, 8 участков в одном СОТ Мегиона и до 5 участков в одном СОТ Лангепаса.

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