Трое жителей Лангепаса осуждены за контрабанду наркотиков из Китая

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Лангепасский городской вынес обвинительный приговор в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере и незаконные приобретение и хранение для сбыта сильнодействующих веществ тоже в крупном размере.

По данным «Судов Югры», в июле 2024 года один из жителей Лангепаса оформил через сеть Интернет заказ на поставку из Китая препаратов, которые содержат сильнодействующее вещество – прегабалин. В сентябре в почтовом отделении он получил посылки. Прямо в отделении вместе с двумя приятелями югорчанин и был задержан полицейскими. Было изъято более 2 килограмм запрещенных веществ.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы от 6 до 8 лет с отбыванием в исправительных колониях общего режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства мобильные телефоны осужденных.

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