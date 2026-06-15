В Нефтеюганске жена погибшего на СВО контрактника лишила свекра многомиллионных выплат

Фото: Суды Югры

Житель Нефтеюганска 29 сентября 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб он менее чем через 2 месяца – 21 ноября того же года. Родным погибшего: жене, двум его детям и отцу положены многомиллионные выплаты. Однако жена бойца решила лишить свекра больших денег и обратилась для этого в суд.

По данным «Судов Югры», брак между родителями контрактника был расторгнут в 1996 году, когда ему было 4 года. После отец участия в воспитании сына не принимал, его судьбой не интересовался, алименты платит только после решения суда. Мать бойца умерла, а отец дал согласие на установление опеки над сыном дедушкой со стороны матери, тоже уже умершим.

Сноха просила суд лишить отца супруга права на получение указанных выплат в связи с уклонением от исполнения родительских обязанностей. Суд иск удовлетворил. Отец погибшего военнослужащего лишен права на получение страховой суммы и единовременного пособия в связи с гибелью сына.

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