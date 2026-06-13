Штормовое предупреждение в Югре: 13 июня прогнозируют опасную погоду

Жителей Югры предупредили о грозе и крупном граде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Югры предупреждают об ухудшении погоды: по данным Ханты Мансийского ЦГМС, 13 июня в Кондинском районе ожидаются сильный дождь, крупный град и гроза.

В МЧС России напомнили, как обезопасить себя в непогоду. Лучше не прятаться под деревьями и рядом с конструкциями, которые ненадёжно закреплены, — во время шторма они могут рухнуть. На дорогах нужно быть особенно внимательными: стоит сбросить скорость и держать большую дистанцию до впереди идущего транспорта.

Автомобили лучше не оставлять поблизости от деревьев и рекламных щитов — есть риск, что на машину что нибудь упадёт. Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. А если гроза застала на природе, лучше держаться подальше от открытой местности и водоёмов.

Если случится ЧП, сразу звоните по номеру 112.

Ранее МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поделилось печальной статистикой пожаров в регионе за полугодие 2026 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается значительный рост как общего числа возгораний, так и их трагических последствий.