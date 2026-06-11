35 погибших: В Югре зафиксирован резкий рост пожаров и гибели людей

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поделилось печальной статистикой пожаров в регионе за полугодие 2026 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается значительный рост как общего числа возгораний, так и их трагических последствий.

Всего за шесть месяцев в регионе произошло 945 пожаров, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда было 828 возгораний. К сожалению, на 45,8% рост погибших в огне людей. С начала года в Югре на пожарах погибли 35 человек. В прошлом году эта цифра составляла 24 человека.

- Особую обеспокоенность вызывает рост числа погибших детей. В 2026 году в огне погибли 5 детей, в прошлом году - 3 ребенка. Эта статистика требует усиления мер по обеспечению безопасности детей, - комментирует ситуацию начальник пресс-службы Главного управления Владислав Гилев.

Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 29 человек. Было уничтожено 39 единиц техники и повреждена 151 единица. Также огнем уничтожено 112 строений, повреждено 629 строений.

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