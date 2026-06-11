Вартовчанка не будет платить кредит на полмиллиона, который взяла более 10 лет назад

Фото: Наталья Калганова

Нижневартовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Первого клиентского бюро к жительнице Нижневартовского района. Коллекторы требовали взыскать задолженности по кредитному договору с жены участника специальной военной операции.

По данным «Судов Югры», 8 октября 2012 года между банком и ответчицей был заключен кредитный договор, срок действия которого истек 7 июня 2017 года. Женщина не платила по долгам, поэтому на основании договора уступки прав требований от 21 сентября 2015 года банк передал право требования долга коллекторской организации.

Коллекторы обратились в суд с иском 3 сентября 2025 года, потребовав взыскать с ответчицы 485 000 рублей основного долга, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 625 рублей. Должница иск не признала, заявив, что платить ничего не будет, у нее муж сейчас на СВО, плюс она воспитывает маленького ребенка. Кроме того, коллекторы пропустили срок исковой давности.

Суд встал на сторону наглой должницы и отказал коллекторам во взыскании долга с жены контрактника.

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