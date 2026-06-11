Жителю Югры из-за сбоя Госуслуг выставили счёт почти на триллион рублей

Фото: ЧП Сургут

В личном кабинете на «Госуслугах» у жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры появилось начисление на сумму почти 862 миллиарда рублей. Всего в системе отразились 23 начисления на указанную сумму. Мужчине тут же был заблокирован выезд за границу. Сперва югорчанин попытался сам решить вопрос и обратился к судебным приставам, но те только развели руками, ведь исполнительных документов на имя югорчанина на данную сумму у них нет.

Скорее всего произошел технический сбой на портале Госуслуг. Так решил юрист, к которому обратился мужчина за помощью. В начислении указана неоплаченная госпошлина по акту суда общей юрисдикции.

Югоранка тоже получила интересный счет

Юрист составил уже несколько обращений в различные инстанции, но ошибочное начисление все еще висит в личном кабинете на портале госуслуг. История мужчины быстро завирусилась в социальных сетях. выяснилось, что он не единственный, кто получил неожиданный «привет» из-за сбоя.Только представьте: такой «долг» по ошибке приходит обычному пенсионеру.

- У меня в феврале в личном кабинете втб так было, – написала под постом в соцсетях Дарья Соловьева.

А Матвей Игумнов просто пошутил: «когда случайно нажал кнопку "оплатить госдолг россии" вместо оплаты штрафа за парковку».

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