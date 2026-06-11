Пристань Октябрьское включена в маршрут теплохода «Метеор» Приобье – Берёзово

Фото: администрация Октябрьского района

В навигацию 2026 года пристань Октябрьское Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включена в маршрут скоростного теплохода «Метеор». Судно следует по межмуниципальному маршруту «Нижние Нарыкары – Приобье – Берёзово». Маршрут обслуживается с 19 мая по 25 октября.

Благодаря включению в маршрут югорчане смогут по утрам добираться из Приобья в Октябрьское, а из Октябрьского в Приобье к поезду дальнего следования.

Электронная продажа билетов уже открыта.

Актуальное расписание движения теплохода можно узнать на официальном сайте Октябрьского района www.oktregion.ru в разделе «Транспорт и связь».

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