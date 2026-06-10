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НовостиОбщество10 июня 2026 5:41

В Нижневартовске двое суток искали 10-летнюю девочку

Спустя двое суток в Нижневартовске нашли 10-летнюю девочку
Нина БАРИНОВА
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Информация о пропаже 10-летней девочки Кати из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появилась 8 июня. Мама ребенка обратились в полицию около 23 часов, после того, как ее дочь не вернулась с прогулки у Комсомольского озера.

- Незамедлительно весь личный состав полиции Нижневартовска был ориентирован на поиски пропавшего ребёнка. Благодаря своевременно принятым мерам сотрудникам полиции удалось найти девочку в квартире жилого дома. Видимых телесных повреждений у ребёнка не обнаружено, – сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Они выясняют, почему ребенок не пошел домой. не позвонил матери и как оказался в чужой квартире.

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