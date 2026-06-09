Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Ночью в ноябре 2025 года трое подростков 2008 и 2009 годов рождения взломали дверь в сетевом магазине, проникли внутрь и укради алкоголь и другие товары. Парней задержали и завели на них уголовное дело по статье «Кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение».

Согласно материалам дела СУ СК по ХМАО-Югре, подростки заранее распределили между собой роли, проникли в магазин, сорвав входную дверь. Они набрали продукты, сладости, алкоголь и сигареты на сумму свыше 79 тысяч рублей. Затем ребята вызвали такси и уехали в другой микрорайон города, где продали похищенное прохожим. Полученные за краденый товар деньги они поделили между собой.

В Нефтеюганске за взлом и проникновение и кражу в магазине осудят 3 подростков Видео УМВД по ХМАО-Югре

Во время следствия юные воришки признали свою вину и раскаялись. Материальный ущерб магазину возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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