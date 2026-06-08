Всплеск гонореи и сифилиса: в Югре резко возросла заболеваемость инфекции, передающихся половым путем

Важно правильно выбирать полового партнера и соблюдать верность друг другу Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2025 году на 28,9% выросла заболеваемость сифилисом. Больше всего заболевших в городах Урай, Лангепас, Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что количество выявленных случаев сифилиса составило 187 случаев. Кроме того, в Югре зафиксирован подъем заболеваемости еще одной инфекции передающейся половым путем – гонореей.

В сравнении с 2024 годом, в 2025 году она выросла на 26% или 166 случаев, что также выше средних многолетних показателей.

Самые «заразные» и нечистоплотные в сексе живут в Нижневартовске, Мегионе, Сургуте, Лангепасе, Радужном, Когалым, Сургутском и Советском районах.

Добавим, что оба эти заболевания заразны. Они долго поддаются лечению. Важно правильно выбирать полового партнера и соблюдать верность друг другу. Данные заболевания во время беременности и даже до нее способны нанести серьезный вред плоду.

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