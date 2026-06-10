Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Трагедия произошла около полуночи 9 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На 872 км трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе в ДТП с лосем погибла девушка.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:25 водитель 1995 года рождения за рулем автомобиля BMW 320 ехал со стороны Приобского месторождения в сторону города Пыть-Яха и сбил лося. В результате ДТП 21-летняя пассажирка авто от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Дикое животное тоже погибло.

На трассе в ХМАО в ДТП с лосем погибла 21-летняя пассажирка BMW Видео УМВД по ХМАО-Югре

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

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