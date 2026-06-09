Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло дикое животное, произошло еще 28 мая. Неизвестный водитель на Lada Priora сбил на трассе лося и уехал с места ДТП. Животное погибло. Водитель попал на камеры видеонаблюдения, на которых видно, что автомобиль поврежден.

- Разыскивает автомобиль «Lada Priora» в кузове хэтчбек, серого цвета, водитель которого 28 мая, в районе 55 километра автодороги «Советский – Нягань», допустил наезд на лося, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП животное погибло на месте. Особые приметы транспортного средства: на крыше автомобиля установлен автобокс, правая передняя часть имеет повреждения, – сообщает Госавтоинспекция Советского района ХМАО-Югры.

В Югре ищут водителя Lada Priora, который сбил насмерть лося Видео Госавтоинспекция Советского района ХМАО-Югры

Добавим, что за сбитого лося на дороге не предусмотрен административный штраф. Формально предстоит выплатить компенсацию вреда природным ресурсам. За одного лося она составляет 80 000 рублей. Важно: наезд на животное официально считается ДТП, поэтому скрываться с места происшествия нельзя — это приведёт к лишению прав.

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