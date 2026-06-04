Жительницу Нефтеюганска прописала 4 россиян и стала уголовницей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югре вследствие того. что живут в суровых условиях Севера, получают повышенные пособия, зарплаты, пенсии и другие выплаты. Этим пользуются другие недобросовестные россияне – они за вознаграждение прописываются в Югре и, живя в другом регионе России, получают повышенные выплаты. За фиктивную прописку югорчане отвечают перед законом – это уголовная ответственность.

так, жительница Нефтеюганска может получить до 5 лет лишения свободы за фиктивную прописку 4 россиян.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 43 летняя жительница Нефтеюганска в ноябре 2025 года и в феврале 2026 года прописала трёх граждан РФ в своей квартире и ещё одну гражданку - в собственном доме. При этом люди жили в другом месте.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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