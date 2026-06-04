Ливни, грозы и до +31 градуса: погода на первые выходные лета 2026 в Югре

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Первые выходные лета 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут теплыми, с грозами и проливными дождями. При грозе ветер будет усиливаться, но в целом, погода комфортна для прогулок. Ночи теплые, а дни жаркие. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В пятницу, 5 июня, облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха +11...+16 градусов, местами до +6 градусов. Днем по западной половине Югры пройдет кратковременный дождь, по восточной половине местами небольшой дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +25...+30 градусов, местами +17...+22 градусов.

В субботу, 6 июня, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти ночью 4-9 метров с порывами до 14 метров в секунду. Днем он усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +26...+31 градус, местами +17...+22 градуса, в арктическом Берёзовском районе +11...+16 градусов.

В воскресенье, 7 июня, вновь облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти ночью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем он усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем снова жара: +25...+30 градусов, местами +19...+24 градусов, в Берёзовском районе +12...+17 градусов.

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