В Югре в выходные с 30 по 31 мая 2026 года произошло два ДТП, в которых один человек погиб (мы об этом писали, смертельная авария произошла в Нягани), шестеро получили травмы. Так, 30 мая в 15.40 в Ханты-Мансийске 76-летняя пенсионерка за рулем Toyota RAV-4 выезжала с парковки и столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser, не предоставив ему преимущество в движении.

В результате аварии 55-летняя пассажирка Toyota RAV-4 и 23-летняя пассажирка Toyota Land Cruiser получили травмы.

Кроме того, в выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 пьяного водителя. За выезд на полосу встречки привлекли 67 водителей и 78 – за нарушение правил перевозки детей.

В Госавтоинспекции Югры напоминают о том, что нельзя пренебрегать своей безопасностью и окружающих людей. При управлении автомобилем соблюдайте правила дорожного движения и не совершайте опасных маневров. Внимание и бдительность являются залогом для сохранения жизни и здоровья.

