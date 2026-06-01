НовостиПроисшествия1 июня 2026 4:15

Страшная авария в Нягани 31 мая 2026. Погиб 20-летний парень, четверо его сверстников пострадаливидео

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Госавтоинспекция Югры

В Нягани накануне, 31 мая 2026, около 2.30 ночи произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада Приора» и «ГАЗ». Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, авария случилась на перекрестке Проспекта Нефтяников и улицы Ленина. По предварительным данным, 20-летний водитель «Приоры» поворачивал налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Газелью»». В результате аварии 20-летий пассажир «Лады» скончался на месте.

23-летний водитель «Газели», водитель и два пассажира «Лады», молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет, с места ДТП доставлены в больницу. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

