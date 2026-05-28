На реке Конда в Югре утонул ребенок

Трагедия произошла 27 мая в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На реке Конда в поселке Междуреченский утонул 14-летний подросток - девочка. Ее тело ищут спасатели.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, спасателям поступило сообщение о том, что на реке Конда в районе старого причала городского поселения Междуреченский при купании утонул ребенок 2012 года рождения. Три сотрудника МЧС на двух единицах спецтехники ведут поисковые работы.

- По факту произошедшего Урайским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СК по ХМАО-Югре.

Напомним, что 27 мая в Нижневартовске тоже едва не утонул ребенок 2015 года рождения. Его успели вытащить из воды и доставили в больницу.

МЧС Югры напоминает:

- никогда не оставляй детей без присмотра вблизи водоёмов;

- купайся только на оборудованных пляжах и в специально отведённых для этого местах;

- категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не заплывай за буйки и другие ограждения, обозначающие границы безопасной зоны купания;

- следи за погодными условиями: не купайся во время грозы, сильного ветра и при волнении воды;

- не подплывай к проходящим судам, катерам, лодкам и гидроциклам;

- обучай детей правилам поведения на воде личным примером;

- не оставляй в воде малолетних детей даже на несколько секунд – ребёнок может -захлебнуться или утонуть практически бесшумно.