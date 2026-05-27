В Нижневартовске из реки Обь спасли ребенка и передали его медикам

Спасательную операцию развернули сегодня, 27 мая, на набережной реки Обь в Нижневартовске. в воде оказался ребенок 2015 года рождения. Мальчика доставили в больницу.

- Поступила информация о том, что в районе городской набережной из реки Обь силами местного населения спасен ребенок 2015 года рождения. Пострадавший несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, – говорится в сообщении МЧС России по ХМАО-Югре.

Добавим, что уровень воды в Оби за сутки поднялся еще на 3 сантиметра и достиг отметки 873 см. Первые подтопления на палиевских дачах и дачах РЭБ флота могут начаться если вода поднимется еще на 27 см.