В ХМАО обновили телеком-инфраструктуру на трассе Покачи - Лангепас

В Ханты-Мансийском автономном округе проведена модернизация телекоммуникационной инфраструктуры на трассе Покачи — Лангепас и в городе Покачи.

На участке межмуниципальной дороги протяжённостью около 70 километров обновлено оборудование мобильной связи. В ходе работ был добавлен дополнительный высокочастотный слой LTE, предназначенный для увеличения пропускной способности сети.

По информации оператора Мегафон, изменения направлены на повышение качества голосовой связи и устойчивости мобильного интернета для пользователей на трассе. В отдельных условиях максимальная скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с, что влияет на работу навигационных и онлайн-сервисов во время движения.

В городе Покачи модернизация затронула несколько базовых станций, включая зоны в районе парка Победы и прилегающей жилой застройки. Здесь заявляемая скорость мобильного интернета может достигать 70 Мбит/с.

Работы прокомментировал директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов:

«С каждым годом абоненты расходуют всё больше и больше мобильного трафика, и мы развиваем нашу сеть в соответствии с запросами пользователей. В этом году мы уже провели апгрейд телеком-объектов в Сургуте, Нефтеюганске, теперь обновления могут оценить в Покачах и на трассе Покачи-Лангепас. Важно, что связь становится более надёжной не только в городах, но и на автодорогах, по пути следования от одного населённого пункта к другому. За текущий год наши специалисты уже построили и модернизировали около 30 базовых станций».