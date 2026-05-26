«Городские тепловые сети» Сургута завершают отопительный сезон 29 мая

Отопительный сезон в Сургуте завершается 29 мая

«Городские тепловые сети» завершают отопительный сезон 29 мая. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также ГОСТ 30494-2011, «Городские тепловые сети» завершат отопительный сезон 29 мая.

Соответствующее постановление принято Администрацией города Сургута. Отметим, что отопительный сезон 2025–2026 гг. продлился 248 дней. Отключение будет проходить согласно утверждённой программе отключения отопительной нагрузки в системе теплоснабжения города Сургута по окончании ОЗП.