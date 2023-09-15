Глава СКР заинтересовался ситуацией с избиением подростка-инвалида в Нижневартовска Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела из-за истязания юноши в Нижневартовске. Накануне следователи завели уголовное по статье "истязание, совершенное группой лиц".

- Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО – Югре Михаилу Мокшину представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщает информационный центр СК России.

Напомним, что сейчас ситуация с подростком взята на контроль следователей и администрации Нижневартовска. После того как в Сети появилась видеозапись, где подростки поочередно наносят побои юноше-инвалиду жители города были шокированы произошедшим.

Оказалось, что произошло все еще в июле в одной из квартир в Нижневартовске. В тот день там находились подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Личности всех участников избиения установлены, они допрашиваются, действия каждого из них оценивает следственный комитет.