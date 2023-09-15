В Нижневартовске завели уголовное дело после издевательств над подростком-инвалидом Фото: Татьяна Коркина

Следователи закончили проверку и решили завести уголовное дело из-за избиение 18-летнего юноши-инвалида в Нижневартовске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- По результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ о совершении противоправных действий группой подростков в отношении ,заведено уголовное дело по статье "истязание, совершенное группой лиц", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что проверку начали после того, как в Сети появилась видеозапись, где подростки поочередно наносят побои парню. Выяснилось, что этот случай случился в июле 2023 года в одной из квартир по улице 60 лет Октября Нижневартовска. В тот день там находились подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Всех участников избиения следователи установили, они допрашиваются и сообщили, что оценят действия каждого из них.

По уголовному делу продолжается расследование. Оно находится на личном контроле у руководителя следственного управления Михаила Мокшина.