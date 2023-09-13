«Он безобидный, божий человек»: В Нижневартовске подростки по очереди били по лицу подростка-инвалида и снимали это на видео

В Нижневартовске подростки по очереди били по лицу подростка-инвалида и снимали это на видео. Фото: ЧП Нижневартовск

В Сети анонимный автор опубликовал видео, на котором группа подростков по очереди бьют по лицу другого подростка. Видео разлетелось по местным пабликам в соцсети Вконтакте и различным телеграм-каналам. На кадрах несколько подростков издеваются над другим подростком, обзывают его и бьют по лицу, снимая все это на свои смартфоны. Жители города, родственники и знакомые мальчика шокированы увиденным. Оказалось, что мальчик - инвалид второй группы.

Фото: Центр адаптивного спорта в Нижневартовске

Корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» удалось узнать, что пострадавшего парня зовут Сергей. Мы пообщались с волонтером, который занимается общественной деятельностью, в том числе проводит профилактические беседы на различные темы с особенными ребятами, в числе которых и был Сергей.

Фото: Центр адаптивного спорта в Нижневартовске

- Он хороший, добрый парень. Очень общительный, всегда когда встречаемся у него радость на глазах. Сережа занимается в Центре адаптивного спорта, безобидный, божий человек, - рассказывает волонтер о Сергее.

Фото: Центр адаптивного спорта в Нижневартовске

Случившемся уже заинтересовались следователи и начали проверку. В пресс-службе ведомства заявили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По поручению руководителя СУ СКР по ХМАО - Югре следователи начали доследственную проверку по статье «хулиганство с применением насилия». Устанавливаются личности всех несовершеннолетних, выясняются обстоятельства инцидента, - сообщили в ведомстве.

Ход поверки лично контролирует руководитель следственного управления Югры Михаил Мокшин. Кроме того, ситуацию вместе с правоохранительными органами контролирует администрация города.

- В соцсетях выявлено видео о причинении физического вреда несовершеннолетнему сверстниками. Совместно с правоохранительными органами в настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности зафиксированных на видео детей. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, - сообщили в администрации Нижневартовска.