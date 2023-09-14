Девочка из Урая своими руками сделала деревянную будку и привезла ее в приют для собак

Фото: администрация Урая

Жительница Урая своими руками сделала деревянную будку и привезла ее в приют для собак. Полина вместе с мамой посетила Центр "101 Дворянин". Об этом сообщает администрация Урая.

- Теперь у питомцев-дворян будет еще один теплый уютный домик. Любовь к животным начинается с детства, с семьи. Благодарим Полину и ее родителей за помощь приюту. Это очень добрый и важный поступок неравнодушных людей, - подытожили в администрации.

Напомним, мы писали ранее о том, что жителей Ханты-Мансийска приглашают на фермерскую ярмарку, которая пройдет с 6 по 8 октября в КВЦ «Югра-Экспо».

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