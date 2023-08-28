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НовостиЗдоровье28 августа 2023 3:08

В Нижневартовском перинатальном центре сделали операцию недоношенной девочке

Девочка при рождении весила 990 граммов и имела проблемы с сердцем
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал главы депздрава Югры Алексея Добровольского

Фото: телеграм-канал главы депздрава Югры Алексея Добровольского

В Нижневартовском перинатальном центре сделали операцию новорожденной малышке на 24 день ее жизни. Девочка родилась раньше срока на 29 неделе беременности и весила всего 990 граммов. Врачи заметила у ребенка проблемы с сердцем - открытый артериальный проток, который обычно закрывается после рождения, но у некоторых малышей с низким весом этот процесс может быть нарушен.

Операцию сделал детский кардиохирург из Окружного кардиодиспансера Алексей Бродский. Помогала ему целая команда врачей и медсестер перинатального центра. Сейчас малышка продолжает лечение в реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное.

Как сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский, за последние 5 лет в Югре выполнили 171 подобную операцию.